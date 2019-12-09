استمرار فحص السيدات بمبادرة صحة المرأة في المرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي مستمرة في محافظات المرحلتين الأولى والثانية بالتوازي.



وأوضحت الوزارة أنه توجد تقارير دورية يتم رفعها لوزيرة الصحة عن عدد السيدات اللاتى تم فحصهن بالمبادرة، لافتةً إلى أنه تم فحص 2.6 مليون سيدة حتى الآن.



وذكرت أنه تم تخصيص منسق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والأمراض غير المعدية في كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات، وتسهيل تقديم كافة الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة، بالإضافة إلى أنه سيقوم بإعداد تقرير يومي عن الحالات بالمحافظة.



يشار إلى أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات، على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.



واختتمت بأن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان، لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.