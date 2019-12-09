29 مليار جنيه أرصدة شركات التأمين للقطاعين العام والخاص

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المؤمن عليهم بشركات التأمين بالقطاعين العام والخاص بلغ 1.6 مليون شخص، بإجمالي أرصدة ادخارية قدرها 29 مليار جنيه بنهاية عام 2017-2018.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن عدد المؤمن عليهم بشركات التأمين بالقطاع العام بلغ 1.062 مليون شخص بنهاية عام 2017-2018، بينهم 975.6 ألف شخص بدأ التأمين عليه في أول السنة، وفيما بلغ عدد الجدد المؤمن عليهم خلال السنة 194.4 ألف شخص.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن الأرصدة الإدخارية لشركات التأمين بالقطاع العام بلغت نحو 9.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2017-2018، منها 8.5 مليار جنيه أرصدة ادخارية في أول السنة، و2.7 مليار جنيه صافي التعويضات المسددة خلال السنة، و928 مليون جنيه فرق الأقساط عن التعويضات.



فيما قدر عدد المؤمن عليهم بشركات التأمينات بالقطاع الخاص 614 ألف شخص، بينهم 528.2 ألف شخص مؤمن عليه في أول السنة، فيما بلغ عدد الجدد المؤمن عليهم خلال السنة 160.7 ألف شخص، وقدرت الأرصدة الإدخارية لشركات التأمين بالقطاع الخاص 20.5 مليار جنيه بينها 18.1 مليار جنيه أرصدة ادخارية في أول السنة، و4.7 مليار جنيه صافي الأقساط المحصلة خلال السنة، و2.2 مليار جنيه صافي التعويضات المسددة خلال السنة.