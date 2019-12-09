الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

29 مليار جنيه أرصدة شركات التأمين للقطاعين العام والخاص

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:56 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المؤمن عليهم بشركات التأمين بالقطاعين العام والخاص بلغ 1.6 مليون شخص، بإجمالي أرصدة ادخارية قدرها 29 مليار جنيه بنهاية عام 2017-2018.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن عدد المؤمن عليهم بشركات التأمين بالقطاع العام بلغ 1.062 مليون شخص بنهاية عام 2017-2018، بينهم 975.6 ألف شخص بدأ التأمين عليه في أول السنة، وفيما بلغ عدد الجدد المؤمن عليهم خلال السنة 194.4 ألف شخص.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن الأرصدة الإدخارية لشركات التأمين بالقطاع العام بلغت نحو 9.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2017-2018، منها 8.5 مليار جنيه أرصدة ادخارية في أول السنة، و2.7 مليار جنيه صافي التعويضات المسددة خلال السنة، و928 مليون جنيه فرق الأقساط عن التعويضات.

فيما قدر عدد المؤمن عليهم بشركات التأمينات بالقطاع الخاص 614 ألف شخص، بينهم 528.2 ألف شخص مؤمن عليه في أول السنة، فيما بلغ عدد الجدد المؤمن عليهم خلال السنة 160.7 ألف شخص، وقدرت الأرصدة الإدخارية لشركات التأمين بالقطاع الخاص 20.5 مليار جنيه بينها 18.1 مليار جنيه أرصدة ادخارية في أول السنة، و4.7 مليار جنيه صافي الأقساط المحصلة خلال السنة، و2.2 مليار جنيه صافي التعويضات المسددة خلال السنة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ حوالي 20 ساعة

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

منذ حوالي 18 ساعة

"علمانيون بنكهة سلفية".. لماذا يرفض المتطرفون تولي"منتقبة" رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار؟

منذ يوم

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

الصور

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

تفاصيل تحركات أثينا لعزل تركيا دوليًا وإبطال صفقتها مع ليبيا

سبب اختيار القاهرة كـ "ثالث" أفضل المدن السياحية في 2020

أيام زمان

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

نجم الساعة

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

الصحة

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

دراسة "غريبة" تربط بين السرطان والطقس البارد والأمطار

3 فواكه تساعد فى القضاء على دهون البطن

تطور الجهاز الهضمي للرضيع وعلاقته بالأمراض

الرئيس نيوز

رئيس النواب لنائب: "هاتلي أسماء اللي بينقب عن الآثار وأنا هتصرف"

طنطاوي يطالب الحكومة ببحث "الانتحار".. وعبد العال: "المعدلات ليست كبيرة"

السيطرة على حريق التهم محل "فلفلة" وسط القاهرة

هيثم الحريري يطالب بفتح تعيينات الحكومة: "كل المؤسسات بها عجز"

منوعات

مطالب بإلغاء الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني

معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة

المتحف البريطاني يكشف حقيقة الأسطورة "طروادة"

مقتل أكثر من 2000 حيوان نادر

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

نقيب المُعلمين: نطالب بتحسين المُرتبات.. ولا نسعى للمقارنة مع أي دولة

"إعلام القاهرة" تنظم ندوتها التثقيفية لمواجهة العنف ضد المرأة

بالفيديو.. فعاليات الملتقي الثقافي الثاني بـ"إعلام القاهرة"

إسلام سياسي

أزمة جديدة داخل الشرق الإخوانية.. أيمن نور يستخدم ورقة ترحيل معارضيه لوقف تمردهم

تركيا ترحّل 11 فرنسيًا من داعش

القبض على 5 عناصر من داعش فى العراق

باحث إسلامي: إعدام داعش أسرى ليبيين جاء تهديدًا للدول العربية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش "خطورة التطرف الدينى على المجتمع"

الحاج على يكشف تسهيلات جديدة يقدمها معرض الكتاب للجمهور

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة قنا

نهضة مصر للنشر تقدم "100 نصيحة ونصيحة" لدعم العمل الخيري

صفحتنا ع الفيس بوك