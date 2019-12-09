روسيا: مستعدون لتقديم ضمانات لواشنطن بعدم التدخل في شئونها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استعداد موسكو لتقديم ضمانات للولايات المتحدة بعدم التدخل في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن واشنطن ترفض القيام بنفس الشيء.



وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية: "نحن على استعداد لتقديم ضمانات بعدم التدخل في الشئون الداخلية الأمريكية مرة أخرى"، موضحا أن وزارة الخارجية الروسية قدمت في عام 2018 مسودة بهذا الشأن، مضيفا: "إن واشنطن رفضت تقديم وعود بعدم التدخل في الشئون الداخلية الروسية بحجة أن قانون هلسنكي لعام 1975 يسمح لهم بتعزيز الديمقراطية في روسيا".



وكان المدعي العام الأمريكي روبرت مولر قد قدم تقريرا عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، حيث خلص هذا التقرير إلى أن التدخل الروسي حدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهجمات القرصنة.



يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والشركات الروسية بسبب هذا التدخل ولكن روسيا رفضت كل هذه الاتهامات.



وستبدأ الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في نوفمبر 2020، وفي هذا الإطار أصدر مسئولون من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة بيانا مشتركا تحدثوا فيه عن إمكانية قيام روسيا والصين وإيران بالتأثير على أصوات الناخبين خلال هذه الانتخابات.