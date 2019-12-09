عبد العال: جلسة الأسبوع المقبل مع الحكومة لتسعير المحاصيل

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنه لابد من عقد جلسة الأسبوع القادم بحضور كل من وزراء التموين والزراعة والمالية من أجل وضع حد لتسعير المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل الهامة ومنها قصب السكر والبنجر والقمح والقطن



وأضاف عبدالعال موجها كلامه لوزير شئون النواب قائلا: "مش هنقبل من الحكومة إلا بخطة محكومة وبوضع حلول للفلاح المصري والمزارع المصري وأضاف لن نقبل التسويف كما حدث في العام الماضي واشار الى ان الفلاح في الدول الأوربية يتم دعمه وهنا يتم دعم الفلاح بنسبة 50 بالمائة فقط



وأضاف لو الحكومة مش عاوزة تشتغل هنشتغل مجلس وحكومة ومش عاوزين تصدير مشاكل وعن ملف الشهر العقاري قال عبدالعال ان الحكومة امامها 15 يوم للتقدم بمشروع قانون ولا سنقدم مشروع قانون ولن ننتظر للحكومة.

