السيسي يهنئ كينيا وبوركينا فاسو بيوم الاستقلال والعيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا اوهورو كينياتا؛ للتهنئة بيوم الاستقلال، وأوفد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابورى؛ للتهنئة بالعيد القومي، وأوفد محمد عادل عثمان الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.