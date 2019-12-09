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عالم

"بروكسيل" تبحث الرد على اتفاق أردوغان - السراج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
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أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق "مثير للجدل " بين تركيا وحكومة فايز السراج في (طرابلس) الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.

وقال جوزيف بوريل، مسئول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي- وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية- في تصريح قبيل الاجتماع - إن الوزراء يدرسون "مذكرة تفاهم" متفق عليها بين تركيا وحكومة السراج، تم نشرها فقط في الآونة الأخيرة.

ومن جهته وصف وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرج الأمر بأنه مثير للدهشة، متسائلا بقوله: " كيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهما- في إشارة إلى حكومة السراج و(أنقرة) داعيا إلى ضرورة بحث كيفية التعامل مع هذه التطورات.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن بلاده دائما مؤيد قوي لحكم القانون الدولي، مشدد على الوقوف بجانب اليونان، ودعم القانون الدولي.

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