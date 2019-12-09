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تقارير ومتابعات

ما هو فيروس الدم الذي أصيب به شريف مدكور؟

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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قال الإعلامي شريف مدكور أنه مصاب بفيروس في الدم؛ بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تكشف "الدستور" في السطور التالية ما هو الفيروس الذي أصيب به شريف مدكور.

أصيب الإعلامي شريف مدكور بهذا الفيروس نتيجة ضعف مناعته، وذلك بعد تناول جرعات من الكيماوي لعلاج مرض السرطان، الذي أصيب به منذ شهور متسببًا في ارتفاع درجة حرارة جسمه إلى ٤٠ درجة، وهو نوع من سرطانات خلايا الدم والأنسجة التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم.

ولا سيما أن تنشأ خلايا الدم في الشخص السليم، في نخاع العظم كخلايا جذعية، وتنضج لاحقا لتشكل أنواع مختلفة من خلايا الدم، وهي خلايا دم حمراء أو خلايا دم بيضاء أو صفائح، وتنتقل إلى مجرى الدم، لكن في الشخص الذي يعاني من سرطان الدم، يبدأ نخاع العظم بإنتاج العديد من خلايا الدم البيضاء الشاذة التي تدخل إلى مجرى الدم، وتبدأ بمزاحمة خلايا الدم الطبيعية السليمة، وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الصحيح.

وخضوعه للكيماوي يقلل من مناعة الجسم، وتشخيص إصابة شخص بمرض إبيضاض الدم "اللوكيميا"، قد يثير مشاعر القلق والخوف الشديدين، فيما قد تكون مهمة علاج سرطان الدم "اللوكيميا" مركبة ومعقدة، طبقا لنوع سرطان الدم "اللوكيميا".

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