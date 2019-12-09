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محافظات

مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:46 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة مطروح، بالمتابعة الميدانية لسير الأعمال والاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومي للمحافظة الأسبوع المقبل، وعدم وجود أي معوقات ومراجعة آخر التجهيزات.

وقال سكرتير عام محافظة مطروح، إن الجولة الميدانية شملت تفقد حديقة كليوباترا، موجهًا بسرعة إنهاء تجهيزات قاعة الاحتفالات، كما تفقد حديقة صابر بكورنيش مدينة مرسى مطروح، والتي ستشهد طابور العرض ومتابعة أعمال رفع الكفاءة من دهانات وإنارة.

وأوضح أنه تم تفقد منفذ الجمعية الزراعية للسلع التموينية والاطمئنان على الخدمات المقدمة للجمهور، وكذلك زيارة مدرسة وادي ماجد للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتمت توعية الطلاب بأهمية الوعي وتنمية قدراتهم والحرص على الجد في التعليم وإدراك دورهم في بناء مستقبل الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة.

كما تفقد سكرتير عام محافظة مطروح موقع سينما ريم القديم، موجهًا بدراسة الاستفادة من أصول المحافظة غير المستغلة، مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى
مطروح تتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالات العيد القومى

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