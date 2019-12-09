الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يشدد إجراءاته الأمنية في محيط الحرم الإبراهيمي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وعلى البوابات المقامة على مداخله، وأعاقت وصول المواطنين لأداء الصلاة فيه.

ورغم هذه الإجراءات، عج الحرم بمئات المواطنين تلبية للدعوة التي أطلقتها حركة فتح بالإضراب الشامل والتوجه لأداء صلاة الظهر في الحرم الإبراهيمي، للتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف حفظي أبو اسنينة إن قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل الحرم أعاقت مرور المصلين، وأخضعتهم لتفتيش شخصي في محاولة للحد من تواجد المواطنين فيه.

فيما قال مهند الجعبري عضو إقليم حركة فتح وسط الخليل ومسئول ملف البلدة القديمة: "بعد دعوة حركة فتح بأقاليمها الأربعة في محافظة الخليل، هناك التزام كامل من كافة المواطنين والمؤسسات بالإضراب الشامل، وأدى آلاف المواطنين صلاة الظهر في الحرم الإبراهيمي، الذي يتعرض لهجمة ممنهجة من قبل الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي".

وأضاف:" دعوة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل، يدلل على أن المرحلة خطيرة ويجب على الجميع التكاتف لمواجهة هذه المخططات".

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء ومنطقة باب الزاوية وسط الخليل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

سبب اختيار القاهرة كـ "ثالث" أفضل المدن السياحية في 2020

منذ حوالي 18 ساعة

"علمانيون بنكهة سلفية".. لماذا يرفض المتطرفون تولي"منتقبة" رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار؟

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. أيمن نور يشتري فيلا في إسطنبول بـ1.3 مليون دولار (تسجيل صوتي)

منذ يوم

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

الصور

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

تفاصيل تحركات أثينا لعزل تركيا دوليًا وإبطال صفقتها مع ليبيا

سبب اختيار القاهرة كـ "ثالث" أفضل المدن السياحية في 2020

أيام زمان

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

نجم الساعة

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

الصحة

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

دراسة "غريبة" تربط بين السرطان والطقس البارد والأمطار

3 فواكه تساعد فى القضاء على دهون البطن

تطور الجهاز الهضمي للرضيع وعلاقته بالأمراض

الرئيس نيوز

رئيس النواب لنائب: "هاتلي أسماء اللي بينقب عن الآثار وأنا هتصرف"

طنطاوي يطالب الحكومة ببحث "الانتحار".. وعبد العال: "المعدلات ليست كبيرة"

السيطرة على حريق التهم محل "فلفلة" وسط القاهرة

هيثم الحريري يطالب بفتح تعيينات الحكومة: "كل المؤسسات بها عجز"

منوعات

مطالب بإلغاء الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني

معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة

المتحف البريطاني يكشف حقيقة الأسطورة "طروادة"

مقتل أكثر من 2000 حيوان نادر

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

نقيب المُعلمين: نطالب بتحسين المُرتبات.. ولا نسعى للمقارنة مع أي دولة

"إعلام القاهرة" تنظم ندوتها التثقيفية لمواجهة العنف ضد المرأة

بالفيديو.. فعاليات الملتقي الثقافي الثاني بـ"إعلام القاهرة"

إسلام سياسي

أزمة جديدة داخل الشرق الإخوانية.. أيمن نور يستخدم ورقة ترحيل معارضيه لوقف تمردهم

تركيا ترحّل 11 فرنسيًا من داعش

القبض على 5 عناصر من داعش فى العراق

باحث إسلامي: إعدام داعش أسرى ليبيين جاء تهديدًا للدول العربية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش "خطورة التطرف الدينى على المجتمع"

الحاج على يكشف تسهيلات جديدة يقدمها معرض الكتاب للجمهور

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة قنا

نهضة مصر للنشر تقدم "100 نصيحة ونصيحة" لدعم العمل الخيري

صفحتنا ع الفيس بوك