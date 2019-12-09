الأربعاء المقبل.. "الغد" يفتتح مقرًا جديدًا بالإسماعيلية

عقد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماعًا مع مساعدي رئيس الحزب لمدن القناة، وهم اللواء محمود ماهر، والدكتورة سهير مصطفى، وتم اعتماد تشكيل هيئة أمانة الحزب في محافظة الإسماعيلية.



وأضاف "موسي"، أن الحزب سيقوم بافتتاح مقر الحزب في محافظة الإسماعيلية يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه افتتح خلال الأيام الماضية مقر الحزب بقطاع جنوب القاهرة، بحضور لفيف من قيادات الحزب ونواب الرئيس ومساعديه، والأمين العام للحزب لقطاع جنوب القاهرة ونائب رئيس الحزب المهندس جورج عياد زكى.



وأوضح "رئيس حزب الغد": أن الحزب يستكمل هيكلة التنظيمى، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات.