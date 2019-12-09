الطب البيطرى يكشف سبب عدم تحنيط "دولفين الإسكندرية"

كشف الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، سبب عدم تحنيط دولفين ونقله إلى المدفن صحي بعد العثور على دولفين نافق بشاطئ المعمورة.



وأضاف شباط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه بعد الفحص من قبل المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، تبين أنه من النوع (دولفين ذو المنقار الصغير)، وجد أنه متعفن لا يسمح بتحنيطه بشكل علمي سليم.



وأوضح أنه تم التواصل مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وتشكيل لجنة مكونة من ممثلي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمنتزه ثان، والإدارة العامة لشئون البيئة، لدفن الدولفين.