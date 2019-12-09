أسقفية الشباب تسمح للشمامسة بارتداء "التونية" في سينيرجيا

أعلنت لجنة الشباب الجامعي، التابعة لأسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، عن تفاصيل الموسم الثالث من "سينيرجيا"، وهي السهرة السنوية الروحية للأسقفية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وقالت أسقفية الشباب إن السهرة تبدأ في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر الجاري، وحتى الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة التالي له، بالكنيسة الكبرى بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.



وأضافت أن السهرة يشارك بها الأنبا موسى أسقف الشباب، ووكيل معهد الرعاية والتربية، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، في إشارة إلى أن الكنيسة سمحت للشمامسة بارتداء زيهم الطقسي خلال إتمام طقوس ومراسم القداس الإلهي، المقرر ختام التسبحة به، شريطة إحضار خطاب مُعتمد من أب الاعتراف بما يفيد حصول الشاب على رتبة الشماسية.



وأكدت الأسقفية أنها تسمح بمشاركة الشباب بدء من العام الجامعي الأول، وحتى سن 35 عامًا.