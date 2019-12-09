إلهام شاهين تكشف أسرارًا مثيرة لـ"صاحبة السعادة"

تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفة حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويذاع على شاشة dmc، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.



وتكشف "إلهام" خلال الحلقة عن ذكريات كواليس وتفاصيل أعمالها الفنية، كما تكشف العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية، وعلاقاتها مع أصدقائها داخل الوسط الفني.



من ناحية أخرى، تستعد إلهام شاهين لانطلاق تصوير فيلمها السينمائى الجديد "حظر تجوال" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي، وهو يوم "حظر التجوال"، وتنفجر حقائق كثيرة في هذا اليوم، عن شكل علاقة الأم التي تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، والعلاقة الخاصة بينهما، ويصل الأمر إلى المواجهة لبعضهما بعضًا.