عاهل البحرين يترأس وفد بلاده فى قمة الرياض غدًا

يتوجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، غدًا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، ليترأس وفد البحرين في اجتماع الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة كل دول المجلس الست "السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، وسلطنة عمان".



وفي وقت سابق، أعلنت الكويت أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيترأس وفد بلاده في أعمال القمة الخليجية المرتقبة بالرياض، فيما يتوجه نائب رئيس الوزراء العماني إلى المملكة لترؤس وفد السلطنة نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد.



وعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، اجتماع لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ145 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ40 للمجلس، تحضيرًا للقمة الخليجية.



وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بسبب تعاونها مع الإرهاب، بينما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في أعمال القمة، بينما توجه أمير قطر تميم ين حمد، إلى رواندا، اليوم الإثنين، لحضور حفل جائزة التميز في مكافحة الفساد، الذي سيقام في العاصمة كيغالي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بحضور عدد من الرؤساء وعدد من الشخصيات الدولية.



ووصل منذ قليل، وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخى، للمشاركة فى الاجتماع التحضيري السابق للقمة الخليجية، اليوم الإثنين، بالرياض، بينما لم تكشف الدوحة عن مستوى التمثيل المشارك في القمة ذاتها.