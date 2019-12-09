العراق ينفي دخول أية قوات أمريكية لمحافظة الأنبار

نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، دخول أية قوات أمريكية إلى محافظة الأنبار.



وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) -: " إن الأنباء التي أشارت إلى دخول قوات أمريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية (طريبيل - الوليد - القائم) عارية تمامًا عن الصحة ".



وأضاف أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية، داعيًا بعض القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام.



وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن هناك أنباءً عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، قادمة من الأردن.