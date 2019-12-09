نهضة مصر للنشر تقدم "100 نصيحة ونصيحة" لدعم العمل الخيري

احتفلت دار نهضة مصر بإصدار الكتاب الثالث لهشام سليمان المنتج ورئيس مجموعة قنوات "دي إم سي"، ويحمل عنوان "100 نصيحة ونصيحة" في احتفالية كبيرة أقيمت مساء أمس، وذلك بحضور السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الشخصيات العامة، وسيتم تخصيص عائد هذا الكتاب لصالح مؤسسة "مصر الخير".



يقدم الكتاب 100 نصيحة تعبر عن مواقف أو مشاعر أو خبرات حياتية مر بها المؤلف، وصمم الكتاب الفنانة مريم وجيه، أول متلازمة داون تلتحق بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة، بينما رسمت صفحاته الفنانة فيفيان أنطوان الحاصلة على المركز الأول، بمهرجان الخريجين في التعبير الفني، على مستوى الجمهورية لعام 2005 – 2006، وهي أيضًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.



على هامش إطلاق الكتاب صرحت الدكتورة داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر قائلة: "نحن لا نرى رسالتنا في تطوير وبناء الأجيال القادمة علميًّا وثقافيًّا من خلال ما نقدمه من إصدارات فحسب، بل أيضًا في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، لذلك نحن سعداء بهذا الإصدار خاصة أن عائده سوف يخصص لصالح مؤسسة مصر الخير ومشاريعها التنموية".



وقد عقَّب على ذلك هشام سليمان مؤلف الكتاب ليضيف: "أؤمن بأن كل منا يستطيع مساعدة الآخرين، ولو بكلمة أو ابتسامة أو نصيحة، وهو ما سعيت لتقديمه من خلال نشر كتبي الثلاثة حتى الآن، فالإيجابية لا تعنى القدرة المادية على فعل شيء، بل منح الحياة كل ما تستطيعه، وسعيد أن كتابي الثالث سيذهب ريعه لمؤسسة عريقة في العمل الخيري مثل "مصر الخير"، وقد حرصت أن يحمل لمسات فنية صاغها ذوو القدرات الخاصة".



من جانبه، قال السيد محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، بمؤسسة "مصر الخير": "نحن سعداء بمشاركتنا في هذه المبادرة المختلفة لنكون القائمين على توجيه العائد من هذا الكتاب؛ لدعم مشاريع مؤسسة مصر الخير، وسعداء بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، التي كثيرًا ما نتواصل معها عبر العديد من المبادرات، أما الأستاذ هشام سليمان فهو من أكثر الداعمين لنا، في مجالات عملنا المختلفة، وندعو له دومًا بالتوفيق".



ويخطط هشام سليمان لوضع الكتاب الرابع له ليحمل عنوان "النصيحة 101"، وهو يحمل - كما يقول - نصائح القراء الذين سيقومون بقراءة كتابه، ثم يرسلون نصائحهم إلى هاشتاج# 100 نصيحة_ونصيحة ليتم نشرها فيما بعد ليذهب عائد الكتاب القادم إلى مستشفى "بهية".



يذكر أن الكتاب الأول لهشام سليمان حمل اسم "حدث بالفعل"، وصدر منذ عامين وخصص عائده لمؤسسة "أهل مصر لعلاج الحروق"، بينما خُصص عائد كتابه الثاني "نهارك سعيد- يومك بيضحك" إلى مؤسسة "أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة".