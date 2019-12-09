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سياسي

بيانات عاجلة للحكومة بالجلسة العامة للنواب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت النائبة نانسي نصير في بيان عاجل وجهته لوزيرة الصحة عن مستشفى السويس العام، إن المستشفى لا تعاني فقط من نقص الأطباء أو التمريض أو المستلزمات الطبية ولكنها تعاني من عطل اسانسيرات المستشفى منذ سنوات، قائلة: وصلنا لمرحلة تخطت كل الحدود، ورئيس الوزراء عند زيارته للسويس ابدى استياءه وأعطي تعليماته بإصلاحها، وكل ما يتم اصلاحها تعطل مرة أخري مطالبة بحل هذه المشكلة نظرا لأن أهالي المرضي يحملوهم ذويهم إلى الأدوار العليا لعلاجهم.

ومن جانبه، تقدم النائب عمرو حمروش ببيان عاجل عن توقف مشروعات الصرف الصحي بايتاي البارود وشبراخيت، مشيرا إلي أنه تم البدء في الأعمال منذ 11 عام وحتى الأن لم يتم الانتهاء منها، وتسأل متى تنتهي هذه الأعمال، ووجه نداء لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق بسرعة تدبير الأموال والانتهاء من الأعمال المتوقفة.

وقال النائب هاني أباظة في بيانه العاجل عن تدني العملية التعليمية بشكل غير عادي في الشرقية مشيرًا إلي أن، المنتج التعليمي سيكون أسوء مما قبله، فالكثافات عالية جدا تصل إلي 100 أو 120 طالب في الفصل، المعلمين لن يستطيعوا قراءة المناهج الجديدة حتي يتمكنوا من تدريسها بشكل جيد.

وتابع كما أن الخدمة الصحية في الشرقية في منتهي السوء مؤكدًا أنه لا يوجد توزيع عادل للخدمة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، الدكتور ليس لديه الإحساس باستقبال المريض والمستلزمات الطبية غير متوفرة، الحكومة لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب وبالتالي تصدر المشاكل لرئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قال النائب صلاح عياد في بيانه العاجل عن قانون 144 لسنة 2014 الخاص بتقنين وضع اليد، أنه على الرغم من أن محافظة مطروح محافظة حدودية ولكن للاسف اللجنة التي حددت الأسعار لم تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة، وتساءل كيف يتم تحديد سعر المتر في بعض القري ب 4000 جنيه، وطالب باعادة النظر في هذه الأسعار.

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