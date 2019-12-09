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سياسي

أبوشقة: تعديلات الإكلينيكية تنحصر فى المواد محل اعتراض الرئيس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن نطاق عمل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد التي اعترض عليها الرئيس فى قانون التجارب السريرية ينحصر فى المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، دون التطرق إلى تعديلات أخرى بمواد القانون، ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بالتجارب السريرية، اليوم الإثنين، برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف.

وأكد "أبوشقة"، أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق المواءمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافى مع فن التشريع.


وتابع أبوشقة قائلًا: "لا بد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة، وهذا من مسلمات فن التشريع".

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلى أن نطاق البحث والمناقشة سيكون في علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية، مؤكدًا على أن ضبط العقوبات ودعم جهود البحث العلمي ضرورة مهمة في التعديلات المنتظرة على مشروع القانون المعروض، قائلًا: "نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإلكينيكية، منصب على المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد داخل القانون ذاته دون التطرق إلى مواد أخري، بما يدعم البحث العلمي وإزالة التعارض بين المهام بالصحة والتعليم العالي، وأيضا ضبط العقوبات لتتناسب مع الجريمة".

وبشأن تساؤل النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، فيما يتعلق بموقف القوانين التى صدرت فى خصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقتها بالقانون المطروح بشأن التجارب السريرية، قال أبوشقة: "يتم وضعهم بطبيعة الحال في الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع".

وأكد النائب الدكتور هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، ضرورة مراجعة القانون بشكل كامل بحيث يكون تحت أعيننا ونحن نراجع المواد المعترض عليها من قبل الرئيس ما إذا كانت هناك مواد مرتبطة بها.

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