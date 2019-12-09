"تراكم" معرض للفنان أحمد فريد بـ"سفر خانة" الثلاثاء

ينظم جاليرى سفر خان بالزمالك، معرضًا للفنان التشكيلى، أحمد فريد بعنوان "تراكم"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، ومن المقرر لأن يستمر المعرض حتى يوم 14 من شهر فبراير.



الفنان أحمد فريد حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم الاجتماعية وعمل فى مجال الإدارة والتسويق فى بدايات مسيرته المهنية، وبدأ شغف فريد بفن الرسم مع سفره إلى الخارج فى مطلع السبعينيات، حيث عاصر تغيرات الثقافة الأوروبية ما بعد أحداث مايو عام 1968 وظاهرة صيف الحب فى أمريكا وأجواء احتفالات وودستوك وقبل كل شىء الأحداث السياسية والاجتماعية المصرية.



ويشار إلى أن الفنان أحمد فريد، عرض له عمل فى مزاد كريستيز بدبى خلال العام الماضى، حيث حققت لوحة مدينة السحر 18.750 دولار وقت بيعها، بعدما كانت مقدرة من 4 إلى 6 الآف دولار ودار موضوع اللوحة حول العشوائيات لكنه قدمها بصورة تحمل تفاؤلا بالمستقبل والحياة، وأكثر ما يميز اللوحة أنها جاءت فى تكنيك مختلف يحمل تعدد الطبقات وتكثر فيه الألوان.