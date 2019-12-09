"النيلي" يتابع فعاليات مسابقة الطالب المثالي في مطروح

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة الطالب المثالي للمراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، والتي ينظمها توجيه عام التربية الاجتماعية بالقاعة الكبرى بديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح.



وأكد وكيل تعليم مطروح ضرورة التحلي بالحيادية والمصداقية والأمانة المهنية؛ لضمان اختيار العناصر الطلابية الأفضل على مستوى تعليم مطروح.



وأشار إلي أن المسابقة التي يتم تنظيمها سنويا تعمل على تقديم المثل الأعلى والقدوة للطلاب من خلال تنظيم اللقاءات التربوية واكتساب الخبرات العملية والتربوية لهم من خلال تبادل المعلومات بينهم، وتعميق روح الولاء والانتماء لدى الطلاب نحو وطنهم الغالي مصر.