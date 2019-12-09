موعد عرض مسرحية "علاء الدين" في السعودية

يستعد الفنان أحمد عز لتقديم أولى ليالي عروض مسرحية "علاء الدين"، خلال الفترة المقبلة، ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن.



وعلم "الدستور" أن موعد انطلاق المسرحية يوم 19 ديسمبر الجاري، والتي تعد نسخة من فيلم الأنيميشن "علاء الدين" المأخوذ من "فورمات ديزني"، وكانت الشركة المنتجة لمسرح "كايرو شو" طرحت الـ"بوستر" الرسمي له، وظهر صناع العمل في ملابس الشخصيات التي يقدمونها خلال الأحداث.



يتناول العمل قصة الحب الشهيرة بين "علاء الدين" والأميرة "ياسمين"، في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، بالإضافة إلى الرومانسية بطريقة استعراضية غنائية.



يذكر أن مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد جمعة، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.