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فن

تفاصيل الحالة الصحية لشريف مدكور بعد إصابته بفيروس في الدم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:42 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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قال مصدر من داخل مستشفى دار الشفا في تصريحات لـ"الدستور" أن الإعلامي شريف مدكور يعاني من فيروس في الدم، أدى إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل دائم على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف المصدر أن شريف يعاني من نقص في المناعة، مع إصابته بالضعف والأنيميا نظرًا لحصوله على جلسات مكثفة من العلاج الكيماوي، بعد إصابته بمرض سرطان القولون.

وأشار المصدر إلى أن شريف تم نقل الدم له أكثر من مرة؛ ليقاوم الجسم هذا الفيروس، وارتفعت نسبته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأضاف أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة، وعدم الإجهاد أو الظهور في أماكن التجمعات، أو الأماكن المزدحمة، خاصة وأن ذلك قد يؤدي إلى تضاعف الأزمة الصحية التي يمر بها.

وكشف المصدر أن شريف من المحتمل أن يتوقف عن الظهور على الشاشة خلال الأيام القادمة؛ بسبب هذه الأزمة الصحية، وكان شريف قد خضع لعملية جراحية، وهي استئصال ورم وجزء من القولون، ويخضع الآن لجلسات العلاج بالكيماوي.

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