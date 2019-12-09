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عالم

مخاوف جديدة من تزايد استخدام الدعامات لمرضى القلب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:31 م
جريدة الدستور
هدير سند
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أثارت دراسة حديثة مخاوف بشأن استخدام الدعامات لعلاج أمراض القلب، حيث اصبح الأطباء يزرعونها في القلب بشكل مفرط في كثير من الحالات لفتح وتوسيع الشرايين وصمامات القلب، في حين ان تغيرا بسيطا، في نظام الأدوية ونمط حياة المريض من الممكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة في الغالب.

وتقول الدراسة، التي شملت أكثر من 5000 مريض يعانون من أمراض القلب ونشرها موقع "Kera News"، ان استخدام الدعامات بواسطة القسطرة الطبية لعلاج بعض أمراض القلب، اصبح الاختيار الاسرع والاقرب لدى كثير من أطباء القلب حول العالم.

وتقول جاسمين فهمي، أخصائية أمراض القلب في مستشفى "Baylor Scott White" في مدينة "فورت وورث" الأمريكية، إن الدعامات من المفترض ان تستخدم في الحالات الطارئة لعلاج مرضى القلب، مثل حدوث نوبة قلبية حادة أو وشيكة، أو اذا كان السبب وراء الأزمة القلبية هو وجود انسداد تام في شرايين القلب، أما في ما عدا ذلك، فأن سلك طريق العلاج الطبي هو الاختيار الأنسب للمريض.

ونقل الموقع عن الطبيبة قولها "الأمر يحتاج إلى إعادة توعية، فهناك ظن خاطىء بأن المرضى الذين ليس لديهم القدرة على اجتياز اختبار إجهاد القلب- أو فحص الجهد الذي يكشف حالة القلب- إذا لم يتم وضع لهم الدعامات فأنهم معرضون لخطر الإصابة بأزمة قلبية، هذا اعتقاد خاطىء تماما، فهناك العديد من الخطوات التي يمكن للناس اتخاذها لتجنب أمراض القلب بشكل كبير".

وأضافت: "لدينا بيانات توضح أن 80٪ من أمراض القلب يمكن الوقاية منها، وذلك من خلال تناول نظام غذائي صحي للقلب، وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين، والحد من التوتر، ومراقبة ضغط الدم والتشاور مع الطبيب إذا كان ضغط الدم مرتفعا".

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