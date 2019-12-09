القوات الروسية تدخل الرقة السورية لأول مرة

دخل الجنود الروس، اليوم الإثنين، لأول مرة منذ وصولهم الأراضي السورية، إلى مدينة الرقة التي كانت لعدة سنوات عاصمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال فلاديمير فارنافسكي، الضابط في المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة وفقًا للإذاعة الروسية، فإن البنية التحتية في الرقة دمرت بالكامل بفعل الغارات الأمريكية وغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية السيطرة عليها قبل نحو عامين.



وأضاف فارنافسكي، أن الآلاف من المدنيين أصبحوا ضحايا للهجمات الجوية والقصف المدفعي العشوائي الأمريكي على مدينتهم، مبينا أن المدينة لم تكمل بعد أعمال إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة".



ولفت إلى أن العسكريين الروس وزعوا ألفى سلة من المواد الغذائية على السكان المحليين، كما باشر الأطباء العسكريون الروس بتقديم المساعدات الطبية والصحية لجميع المحتاجين إليها في المدينة.



واستولى إرهابيو "داعش" على مدينة الرقة عام 2013، وهذا ما اضطر ما لا يقل عن 250 ألف شخص للفرار من هناك.



وبعد مرور عام أعلن هذا التنظيم الإرهابي أن المدينة صارت عاصمة له، وبذلك تحولت بالفعل إلى معقل للمتشددين، وتم تحرير المدينة على أيدي قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في أكتوبر 2017.