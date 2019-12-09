إحباط ترويج 2 طن كبدة فاسدة في الظاهر

تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب محل وثلاجة لحوم بحي الظاهر؛ لإدارته الثلاجة دون ترخيص.



وبمداهمة المحل عثر بداخل الثلاجة على 2 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجميعها مجهولة المصدر.



وتبين حيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباحا غير مشروعة.



واعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.