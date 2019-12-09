في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. محمد فايق يطالب بتمكين الشباب

يحتفل العالم فى العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.



وبهذه المناسبة، أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لحماية حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات أثرت على هذه الحقوق، بالإضافة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أى تمييز.



وشدد على ضرورة تمكين الشباب والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وتعزيز مشاركتهم وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وأهمية تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.



ويأتى شعار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان هذا العام بعنوان (الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان).



وفى هذا الإطار، يعقد المجلس بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 11 ديسمبر، للتأكيد على الإعمال الكامل للمبادىء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من المواثيق الدولية ونشر الوعى بها.