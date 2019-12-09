وفد خارجية البرلمان يزور الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووفد مرافق من أعضاء اللجنة، زيارة عمل رسمية لجمهورية الصين الشعبية حيث ضم الوفد النواب إلى جانب رئيس اللجنة وكلاء اللجنة صلاح عقيل، وحسام العمدة، وأمين السر طارق الخولى، سامية رفله، ماريان عازر، مرفت ميشيل، جاء ذلك تلبية لدعوة من المجلس الاستشارى السياسى للشعب الصينى.



وقال كريم درويش، في بيان، الإثنين، إن الوفد عقد سلسلة من المباحثات المكثفة مع المسؤولين الصينيين من المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى، وأعضاء مجلس نواب الشعب الصينى، ووزارة الخارجية الصينية.



وكشف درويش أن الوفد التقى مع Xia Baolong نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وLou Jiwei رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وLin Jianhua نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصيني، وChen Xiaodong مساعد وزير الخارجية الصيني.



كما استجاب الوفد لدعوة زيارة المدينة التجارية والاقتصادية الصينية شنغهاى في إطار الحرص على تعزيز الصادرات المصرية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مصر، حيث التقى مع نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى لمنطقة شنغهاى.



وأضاف كريم درويش أن هذه الزيارة التي تمت تلبية لدعوة الجانب الصينى هدفت لتعزيز العلاقات المصرية الصينية المتنامية فى كافة المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والفنية والاستثمارية والبرلمانية وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة بين قيادتى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج.



ولفت رئيس خارجية النواب إلى أنه أكد للمسئولين الصينيين على محورية آلية التشاور بين الجانبين، وأهمية استمرار الحوار بين برلماني البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في ضوء الأهمية التي يوليها قيادتي البلدين لهذا الشق، وأوضح أنه تم وضع محددات ومكونات آلية التشاور في مجلس النواب المصري لتكون المُحرك للبلدين.



وأكد درويش لنظرائه الصينيين على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية وما قامت به مصر من جهود تشريعية وتنفيذية لتهيئة فرص الاستثمار الأجنبي في مصر في ظل المشروعات والمناطق الاقتصادية المصرية الواعدة وما يمثله السوق المصرى من فرص للاستثمار وحرص لجنة العلاقات الخارجية على العمل مع الجهات المعنية بهدف تذليل أية عقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر.



واختتم رئيس خارجية النواب إلى أن المباحثات تناولت استعراض ما توليه مصر من أهمية لقارتها الأفريقية وما قامت به والرئاسة المصرية منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي من مبادرات وانجازات على مستوى تعزيز التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين وخاصة جمهورية الصين الشعبية ومبادرتها "الحزام والطريق" في هذا الشأن وما تتمتع به مصر من موقع حيوى وحلقة اتصال للقارة الأفريقية بالقوى الاقتصادية العالمية، كما تناولت التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في المحافل الدولية المختلفة والتنسيق المشترك.