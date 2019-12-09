سياحة البرلمان توصي بزيارة ميدانية لشارع المعز لبحث أزماته

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عمرو صدقي بقيام أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية الى منطقة شارع المعز لدين الله الفاطمي من اجل الوقوف علي الطبيعة لما يدور في تلك المنطقة سواء من أعمال للتطوير أو سلبيات ومعوقات للحركة السياحية



كما أوصت اللجنة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية ووزارة الآثار بالعمل وبسرعة على ازالة الاشغالات والمخالفات.



كما أوصت وزارة الأوقاف من خلال الوعاظ والائمة بعمل التوعية اللازمة لحسن معاملة الزائرين بتلك المنطقة وكافة المناطق الاثرية والسياحية والتوعية بالحفاظ على التراث المعماري والأثري للتراث المصري جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي ناقشت ملف شارع المعز للدين الله الفاطمي وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والآثار ونائب محافظ القاهرة