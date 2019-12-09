قرار بإزالة مكامير الفحم المخالفة بطريق بلبيس في الشرقية

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة البيئة بالديوان العام، بإزالة مكامير الفحم المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.



وقد شنت إدارة شئون البيئة بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وشرطة البيئة، ورئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمكامير الفحم المخالفة بمركز بلبيس، والتي لم يتم تقنين أوضاعها ومخالفة الاشتراطات البيئية والصحية.



وأكد محافظ الشرقية أن إزالة المكامير المخالفة يأتي للحد من ظاهرة السحابة السوداء، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات للتصدي لحالات حرق وإزالة المكامير المخالفة لاشتراطات الترخيص، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.