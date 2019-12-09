عنيك فى عنينا: 60 عملية جراحية وتسليم 294 نظارة والكشف على 1352

تواصل مبادرة عينيك فى عينينا التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت رعاية مجلس الوزراء، جهودها فى مجال مكافحة مسببات العمى من خلال قوافلها التى تقيمها فى جميع محافظات الجمهورية، والتى يتم خلالها الكشف على أمراض العيون وإجراء العمليات وتوزيع النظارات بالمجان.



أكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن مبادرة عنينك فى عنينا تواصل إنجازاتها المعهودة، حيث استطاعت إجراء 60 عملية عيون مختلفة لأهالى قرية أبوحمر مركز بسيون بمحافظة الغربية، كما انتهت المبادرة من تسليم عدد 155 نظارة طبية للحالات التي تم الكشف عليها أثناء القافلة التي أقامتها المبادرة بقرية بنى زيد بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، هذا بالإضافة إلى تسليم 139 نظارة لأهالى قرية الحج حسين بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.



وأوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، أن المبادرة نجحت فى تنظيم قافلة طبية بقرية البتانون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بلغ عدد المستفيدين منها 677 حالة، تم تحويل 177 مواطنًا لإجراء عمليات مختلفة، وتوزيع 367 عبوة قطرات للعيون، وأخذ مقاييس 305 نظارات.



واستكملت صبرى: أن المبادرة أقامت قافلة بقرية الشيخ هارون بمحافظة أسوان وقعت الكشف فيها على 675 مواطنًا، وتم أخذ مقاييس 320 نظارة لتسليمها للأهالى فور الانتهاء منها، وتم تحويل 152 حالة لإجراء عمليات، مضيفة: أن مبادرة عنيك فى عنينا ماضية فى تنفيذ قوافلها للقضاء تمامًا على مسببات العمى، وهي من الأمراض التى لا ينتبه لها المواطن، ومن السهل اكتشافها وعلاجها.