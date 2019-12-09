"دفاع البرلمان" تؤجل نظر تعديلات على قانون الجنسية

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بتأجيل مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي، ومزكي من أكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون منح الجنسية.



وبموجب التعديل طالب النائب خالد حنفي بمنح الجنسية للزوجة في حالة وفاة الزوج دون الحصول على شرط موافقة وزارة الداخلية، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 15 أبريل الماضي.



وبعد دراسة ومناقشة، أوصت اللجنة بتأجيل المشروع لمزيد من الدراسة، خاصة أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون متكامل بشأن الجنسية، على أن يراعى فيه مشروع القانون المقدم من النائب.



وقال اللواء ممدوح مقلد، وكيل اللجنة، إن الزوج كان يتم منح الجنسية له في حال زواجه من مصرية مباشرة، وهو ما جعل النائب يتقدم بمشروع قانون لمنح الزوجة المتزوجة من مصري الجنسية، ورأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.