جامعة الزقازيق تستقبل رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية (صور)

استقبل اليوم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق بمكتبه الدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب، والدكتور أسامة عبد الباري وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للجامعة، وذلك في إطار فعاليات الملتقى الأول للدراسات العليا، الذي تنظمه كلية الآداب بعنوان " الآفاق البحثية والتنمية المجتمعية"، ويتضمن ندوة عن دور البحث العلمي في تنمية المجتمع المصري.



وأعرب الدكتور عثمان شعلان عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا، وتسعى جاهدة لتنفيذ خطة تنموية حقيقية داخل الحرم الجامعي، من خلال توقيع البروتوكولات مع الجهات المعنية بالتنمية المجتمعية، وتسعى لتنفيذ المبادرة التنموية الهادفة بوصفها مبادرة صنايعية مصر، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتهدف إلى الحد من البطالة، وربط التدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتنفيذ برنامج محو الأمية بمشاركة الطلاب والطالبات من أبناء الجامعة، وإعداد مخطط لعمل دراسات الجدوى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.



ومن جانبها أشادت الدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بجهود الجامعة في تنفيذ المبادرات، والملتقيات العلمية، مشيرة إلي أنه لابد من تضافر جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية، والبدء في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات المجتمعية؛ بهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية ٢٠٣٠.



وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور عثمان شعلان درع الجامعة لرئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما قدمت الدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية درعًا تذكاريًا من المركز لرئيس الجامعة.