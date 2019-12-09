إخلاء سبيل 4 متهمين من "الوايت نايتس"

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بتنظيم الوايت نايتس، بضمان محل إقامتهم.



والمتهمون هم كل من "م. ا" وع. م" وا. ج" و"و. ج"، وأسندت النيابة لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وهي "الوايت نايتس"، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

