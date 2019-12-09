زلزال يعطل شبكة القطارات الوطنية الإيطالية

ضرب زلزال شمال فلورنسا، صباح اليوم الاثنين، وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة، ومنها القطارات السريعة، على مستوى إيطاليا.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين، في وسط إيطاليا، وبلغت شدته 4.8 درجة.



وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية، التي تدير شبكة القطارات في البلاد، في بيان: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".