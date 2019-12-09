فرنسا تقضي بسجن زعيم اليسار المتطرف 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ

أصدرت محكمة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس حكما، اليوم الاثنين، بالسجن 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف، وتغريمه ثمانية آلاف يورو لإدانته بتهمة ترويع مسئولين كانوا يحققون معه بشأن مخالفات محتملة تتعلق بالتمويل.



وكان هذا الحكم منتظرا على نطاق واسع بعد محاكمة وصفها ميلونشون بأنها سياسية، وتتعلق الاتهامات بمداهمات لمنزله ومكاتب حزبه العام الماضي بأمر من مكتب المدعي العام في باريس.



وخاض ميلونشون انتخابات الرئاسة عام 2017، وحصل على نسبة غير مسبوقة وهي 19.5% من الأصوات في الجولة الأولى، وميلونشون من قيادات المعارضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، ويساند احتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة.