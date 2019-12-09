تنفيذ مشروعات خدمية بمدينة إسنا في الأقصر (صور)

أعلن رئيس مركز ومدينة إسنا، محمد سيد سليمان، أنه جار العمل في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بدائرة المركز، أبرزها إنشاء مركز للخدمات التموينية بكيمان المطاعنة لاستخراج البطاقات التموينية للمواطنين.



وهذا بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن والقرى، والتأكد من سلامة تشغيلها وإنهاء الأعمال حسب الجداول الزمنية المحددة.



كما أوضح سليمان، أنه يجري إنشاء معهد أزهري ابتدائي وإعدادي بكيمان المطاعنة مكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية بتكلفة 4.75 مليون جنيه، كما يجري الانتهاء من تبطين ترعة الخفية بقرية الشغب بتكلفة 3.200 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية والتي بدورها تخدم عزبة الكلاحين وعزبة شنودة وتساعد في توسعة الطريق الجانبي بعرض 5 متر لسهولة المرور، وأيضا الحد من إهدار الماء وحماية الطرق والجسور.



كما أوضح سليمان، أنه يجري الانتهاء من عمل تكاسي لترعة المساوية (مسقى أحمد حسان) بطول 1.600 متر، وبناء كوبري موردة النمسا وكوبري موردة المساوية بتكلفة 7.800 مليون جنيه، وجاري بناء جناح مدرسة النمسا الابتدائية بتكلفة 4.9 مليون جنيه، مكون من دور أرضي إداري وأربع طوابق علوية.



وأضاف سليمان، أنه تم الانتهاء من بناء جناح مدرسة النمسا الإعدادية على مساحة 1400م، وتم الانتهاء من بناء نقطة شرطة النمسا على مساحة 500 م لتكون جاهزة للافتتاح، كما تم الانتهاء من بناء نادي المساوية الرياضي على مساحة 500 متر، كما تم الانتهاء من بناء مدرسة القرايا الإعدادية بالمعلات على مساحة 7 قراريط بتكلفة 4.6 مليون جنيه، كما تم تركيب ماكينة صراف آلي ATM بكيمان المطاعنة على الطريق السريع لخدمة أهالي المنطقة.