سقط من سيارة أثناء جمع القمامة.. مصرع عامل فى قنا

لقي عامل نظافة مصرعه، أثناء تأدية عمله على سيارة جمع قمامة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، بعدما أودعت جثته بمشرحة المستشفى.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع حمودة أحمد علي، 39 عامًا، عامل نظافة، ومقيم بقرية الترامسة بقنا، بعد إصابته بنزيف في المخ، إثر سقوطه من على سيارة لجمع القمامة.



وكشفت التحريات، عن أن المتوفى سقط أثناء قيامه بوضع القمامة أعلى السيارة، فتم نقله على الفور إلى مستشفى قنا العام بحضور مسئولي الوحدة المحلية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بنزيف في المخ.