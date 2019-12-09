وزير النقل يطالب النواب بالتنسيق لعزاء البرلماني محمد الدسوقي

طالب وزير النقل، خلال اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التنسيق من أجل تقديم واجب العزاء لأهل النائب المتوفي محمد بدوي دسوقي.



وقال الوزير: "أعتقد أن عادات قرية النائب هي نفس عادات قريتنا في المنصورة، وأن هناك خميس كبير ولذلك لابد أن نذهب إلى هناك لتقديم واجب العزاء لناسه وأهله ولبلده".



وكان الوزير، قد داعب أعضاء اللجنة فور وصوله، عندما وجد عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس ونوابه داخل اللجنة، قائلا: «هما نقلوا كل اللجان في لجنة النقل ولا إيه، وداعب الوزير رئيس اللجنة قائلًا: إنت مالك مكشر ليه الناس كلها بتضحك وإنت مكشر ليه؟».



كما أصر الوزير على أن يحضر معه المستشار عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية، جانبًا من الاجتماع، وكان مروان قد اصطحب الفريق كامل الوزير إلى مقر اللجنة وعندما هم للخروج واستأذن لارتباطه مع لجنة حقوق الإنسان، قال له الفريق كامل الوزير: شارك معنا لو خمس دقائق في الاجتماع، وهو ما استجاب له مروان، وشارك بالفعل في جزء من الاجتماع».