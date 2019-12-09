قصة فتاة أبدعت في الرسم على قشرة الخشب

رسمت أحلامها منذ الطفولة، لم تفارقها لحظة، ولم تتخيل سواها، كانت تمضي الأيام ويتضاعف حماسها ورغبتها في الوصول، لم تقتصر حياتها على الدراسة فقط، وإنما سعت لتطوير ذاتها واكتشافها عالم الخشب، سعت لتنمية مهاراتها في الرسم على قشرة الخشب، إلى أن أصبحت تحصل على عائد مادي من عملها في سن مبكرة، هي آية الصبّان، التي تبلغ من العمر 20 عامًا.



تدرس آية في الكلية التربية الفنية بالزمالك، لكنها صممت على تحقيق حلمها، الذي بدأ منذ طفولتها عشر سنوات، لم تكن تعي حينها أن هناك مدارسًا للرسم، لكنها تمكنت من رسم الكرتون وشخصيات الأنيميشن، ووجدت حينها تحفيز من أهلها.



تحكي "أية"، أنها في بداية رسمها كانت تستطيع تقليد الصور، وشاهدت العديد من الفيديوهات المتاحة على "يوتيوب"، وتمكنت حينها أن ترسم من وحي خيالها.



فوجئت الفتاة التي تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، منذ التحاقها بالكلية، وجود مادة تسمى "قشرة الخشب"، وبدأت البحث خلال موقع "يوتيوب" لمعرفة كيفية الرسم على قشرة الخشب، وقامت بسؤال أحد الأساتذة الجامعيين لكي تعي عالم الخشب.



قال "أية": "الصعوبات التي واجهتني، هي أن القشرة بتتكسر أثناء العمل بها، وأنه لازم ايدي تتظبط وأثناء التقطيع علشان "ميكنش" في فراغات بين كل قطعة قشرة، وهذا بالنسبة لي صعب جدا، لأني أحاول ضبط، لكن أنا فضلت أن أتدرب كثيرًا، وأعمل "أوردرات"، واشترك في معارض بها، إلا أن أتقنتها".



تمنت "أية"، أن تنشر فن الرسم على قشرة الخشب، وتعلم من حولها، وتطور من نفسها دائما إلا أن تصبح مميزة، ويكون لها طابعها الخاص الذي يميزها عن غيرها.