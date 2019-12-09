تعليم الجيزة تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

اعتمد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2019- 2020، واشتمل الجدول على 10 مواد يدرسها الطلاب.



وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمادة اللغة العربية والخط يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، تليهما مادتا التربية الدينية واللغة الأجنبية يوم السبت الموافق 18 يناير 2020، ثم مادتا الكمبيوتر والعلوم يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، بينما يتم امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، ومادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، ويختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.



كما اعتمد حجازي جداول امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية، صفوف النقل، حيث تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي في 4 يناير حتى 5 يناير 2020، بينما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي في 4 يناير وتنتهي 11 يناير 2020.



وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي في 12 يناير حتى 15 يناير 2020.



وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في 9 يناير وتنتهي في 15 يناير 2020.



جدير بالذكر أنه تقوم كل مديرية تعليمية بتحديد موعد امتحانات الصف السادس بها بناء على الخريطة الزمنية لها.