نشرة أخبار العرب.. الاثنين 9 ديسمبر
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:00 م
آية حسنيطباعة
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.
مصر:
مصر تحتضن اجتماع الدول العربية لمواجهة تحديات مخاطر تغيرات المناخ.
لبنان:
ميشيل عون يؤجل مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد.
العراق:
الحشد الشعبي يعترف بالمشاركة في ليلة مجزرة "الخلاني".
فلسطين:
حركة فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين.
مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل.
تونس:
اعتصام البرلمان يفضح فشل إخوان تونس في الإدارة.
الجزائر:
الجزائر تدخل الصمت الانتخابي في نهاية حملة صعبة.
المغرب:
المغرب يوقع اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
مصر:
مصر تحتضن اجتماع الدول العربية لمواجهة تحديات مخاطر تغيرات المناخ.
لبنان:
ميشيل عون يؤجل مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد.
العراق:
الحشد الشعبي يعترف بالمشاركة في ليلة مجزرة "الخلاني".
فلسطين:
حركة فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين.
مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل.
تونس:
اعتصام البرلمان يفضح فشل إخوان تونس في الإدارة.
الجزائر:
الجزائر تدخل الصمت الانتخابي في نهاية حملة صعبة.
المغرب:
المغرب يوقع اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.