نشرة أخبار العرب.. الاثنين 9 ديسمبر

نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في العالم العربي، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.‏



مصر:

مصر تحتضن اجتماع الدول العربية لمواجهة تحديات مخاطر تغيرات المناخ.



لبنان:

ميشيل عون يؤجل مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد.



العراق:

الحشد الشعبي يعترف بالمشاركة في ليلة مجزرة "الخلاني".



فلسطين:

حركة فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين.

مواجهات مع الاحتلال وسط مدينة الخليل.



تونس:

اعتصام البرلمان يفضح فشل إخوان تونس في الإدارة.



الجزائر:

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي في نهاية حملة صعبة.



المغرب:

المغرب يوقع اتفاقية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.