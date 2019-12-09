شلل بحركة النقل بسبب استمرار إضراب السكة الحديد بفرنسا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية، من وجود شلل بحركة النقل بسبب تواصل إضراب السكك الحديدية في فرنسا.



وتشهد فرنسا شللا بحركة النقل، بسبب تواصل إضراب عمال السكك الحديدية الإثنين، ولليوم الخامس على التوالي، ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تسعى الحكومة لإقراره اعتبارا من عام 2025.



وطلبت الشركة الوطنية للسكك الحديد من الركاب تجنب قطارات الضواحي الباريسية، إذ إن التدفق المتوقع يمكن أن يجعل المحطات خطيرة.



وحشدت المظاهرات عددا أكبر من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.



يذكر أن موجة الغضب اندلعت بسبب "النظام الشامل" للتقاعد الذي يُفترض أن يحل اعتبارا من عام 2025، محل 42 نظاما تقاعديا خاصا معمولا بها حاليا.



وتعد الحكومة بترتيب "أكثر عدلا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.