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سياسي

الأعلى للإعلام: لم ننتهِ من التقرير السنوى الثانى حتى الآن

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
محمد جعفر
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نفت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، انتهاء المجلس من تقريره السنوي الثاني عن حالة الإعلام في مصر، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب كما تردد، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من مسودة التقرير الذي تعده اللجان النوعية بالمجلس.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه حتى الآن لم يقدم الأمين العام الدكتور عصام فرج، تقريره عن نشاط الأمانة العامة، خلال العام المنصرم، وكذلك لم ينعقد المجلس حتى يوافق على التقرير ويناقش التوصيات التي تضمنها ويقرها.

وتوقعت أن يتم إصدار التقرير، خلال الشهر الجاري، بعد الانتهاء من المسودة الخاصة بنشاط اللجان النوعية والدراسات التي يتضمنها التقرير.

ومن المقرر أن يختص الباب الأول من التقرير بحالة الإعلام، ويتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها وطبيعتها، مقارنة بعام 2017 -2018.

أما الباب الثاني فيتعلق بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل أبرز الوقائع والمخالفات التي رصدها المجلس في هذا الخصوص والقرارات التي أصدرها، فضلًا عن عدد الصفحات التي طالب بإغلاقها، لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات.

ويتناول الباب الثالث تقريرًا يختص بمدى التمتع بإعلام حر يضمن حرية الرأي والتعبير، ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته في جميع المطبوعات الورقية.

بينما يتحدث الباب الرابع عن التقرير السنوي للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات تلك الشكاوى في الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، كما يتضمّن رصدًا بعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة وتم التحقيق فيها، وبيانًا بعدد التوصيات التي صدرت عنها، أو الشكاوى التي تقرر حفظ التحقيق فيها.

ويتضمن الباب الخامس، نشاط المجلس وقراراته وزياراته في مختلف الأنشطة، وأبرزها إقرار لائحة الجزاءات والمعايير الإعلامية، وأكواد التغطية المتخصّصة، إضافة إلى معايير برامج التوك الشو والبرامج الطبية والدينية والرياضية، فضلًا عن تقرير حول نشاط اللجان المختلفة ولجنة التدريب.

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