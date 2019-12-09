محافظ بورسعيد يستقبل القائمة بأعمال سفارة روسيا في القاهرة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة، بديوان عام محافظة بورسعيد.



وخلال اللقاء، عبر اللواء عادل الغضبان عن سعادته وترحيبه بزيارة القائم بأعمال السفارة الروسية بالقائمة، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بروسيا، حيث أشاد اللواء عادل الغضبان بالعلاقات المصرية الروسية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الزيارة ستضمن افتتاح ميدان ستالينجراد اليوم، والذى يعبر عن عمق روابط الصلة بين الجانب المصري والروسي.



من جانبها قدمت سفتيلانا سوبوفا القائم بأعمال السفارة الروسية الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان على حسن استقباله، وشاهدت السفيرة فيلما تسجيليا عن إنجازات محافظة بورسعيد في الآونة الأخيرة، مشيدة بما حدث بمحافظة بورسعيد من تطور وتنمية يضعها على الطريق الصحيح، لافتة لحرص بلادها على توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف أوجه التنمية.