تداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بور سعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بلغت اليوم الإثنين، 20 سفينة.



وأفادت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بور سعيد سجّل دخول سفينة حاويات، ومغادرة 4 سفن.. وموجود على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأوضحت أن ميناء غرب بور سعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينة.. وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة (PARSA) التركية ويبلغ طولها 115 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 7250 طن صودا كاوية من الميناء.. وموجود على الأرصفة 3 سفن.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.