"نقل البرلمان": ميناء أبو طرطور يحرسه غفير بخشبة فقط

تحدث المهندس هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بحضور وزير النقل، عن عدد من الأمور السلبية التي رصدتها اللجنة.



وقال عبدالواحد: اللجنة عندما زارت ميناء أبوطرطور لم تجد فيه سوى غفير بخشبة فقط واللجنة دخلت بأتوبيس حتى رصيف الميناء دون أن يقول لنا أحد إلى أين أنتم ذاهبون؟ وهو ما يعني قمة الخطورة على الأمن القومي وعندما سألنا عن تبعية المنياء قالوا لنا انه يتبع وزارة الصناعة".



وتعجب عبدالواحد قائلا: هل هذا معقول مطالبا بضم كل الموانئ والشركة القابضة للنقل البري والبحري الى وزارة النقل.



وقال: كيف نسأل وزير النقل علي حاجة مش تبعه هناك موانئ تابعة لوزارة الصناعة وأخرى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ولابد أن تكون تبعية كل تلك الموانئ لوزارة النقل كما أنه لابد أن اكون تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري لوزارة النقل لأن هذا عمل أصيل للوزارة والشركة القابضة التي تتبع الآن ووزارة قطاع الأعمال العام يتبعها 33 شركة تابعة منها ما هو مملوك بالكامل للدولة ومنها ما هو في شراكة بين وزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات الاخرى طبقا للقانون 159.



وطالب عبدالواحد بأن يتم تطبيق ما جرى للشركة القابضة للصناعات الغذائية عندما تم نقل تبعيتها لوزارة التموين علي الشركة القابضة للنقل البري والبحري وتم نقل تبعيتها لوزارة النقل.



جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب احاطة تقدم به عبدالواحد بشان ضرورة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري الى وزارة النقل لانها الجهة المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال النقل بشكل عام.