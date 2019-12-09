المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالتشاجر في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالتشاجر وحيازة سلاح ناري في السلام، كما قضت بالحبس عامين لعاطل.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر فيما بينهم إثر خلافات شخصية فيما بينهم.



وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة في دائرة القسم وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين صحة البلاغ.



وكشفت التحريات أن المتهم "رضا. ا" عاطل، و"صبري. م"، تشاجرا إثر خلافات شخصية سابقة بينهما، فحضر باقي المتهمين من قبل الأسرتين وتشاجروا معا واعتزموا التنكيل ببعضهم البعض، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أسلحة نارية "خرطوش" وسلاح أبيض واعترفوا بأنها بغرض التشاجر، وتحرر المحضر اللازم.