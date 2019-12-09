تفاصيل إحالة 3 متهمين بتصنيع الأسلحة فى المطرية للجنايات

أمرت نيابة المطرية، اليوم الإثنين، بإحالة 3 متهمين بتصنيع الأسلحة بمنطقة المطرية، إلى محكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 8033 لسنة 2019، أن المتهمين "حسام. م" 33 سنة، نجار، "علاء. م" 30 سنة، عاطل، "جمال. ح" 30 سنة، عاطل، وأقر المتهمون أمام النيابة بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها في الأفراح والكسب غير المشروع منها.



كما أقر المتهمون بتصنيعهم الأسلحة في ورشة المتهم الأول، وترويج باقي المتهمين الأسلحة وبيعها وتقسيم المبالغ عليهم.



وكانت قد أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات بحوزة المتهمين وهى عبارة عن 4 فرود خرطوش و3 مفكات وشاكوش وصاروخ كهرباء.