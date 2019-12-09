وفد صينى يبحث زيادة الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، خلال لقائه اليوم، وفدا صينيا من حكومة تيانجين برئاسة واي جوان يون، نائب مدير عام لجنة التنمية والإصلاح بالحكومة، زيادة التعاون وتوسعة الاستثمار في مشروعات منطقة (تيدا) الصينية بمنطقة العين السخنة.



ووفق بيان للمنطقة الاقتصادية، تم خلال اللقاء، متابعة أعمال تطوير وتنمية التوسعة داخل (تيدا) بمساحة 6 كيلومترات مربعة.



وأكد يحيى زكي، التعاون الوثيق بين الهيئة الاقتصادية وحكومة تيانجين متمثلة في منطقة (تيدا) الصناعية التي تضم كبرى المشروعات والمصانع داخل العين السخنة، مشددا على أن توجهات الهيئة خلال المرحلة الحالية في تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين شركائنا في التنمية.



وأشار إلى دعم الهيئة الاقتصادية لمنطقة (تيدا) والشركات العاملة تحت مظلتها لتكون نموذجًا دوليًا ينافس مثيلاتها في أي من دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة القوية نتاج العلاقات الدبلوماسية والسياسية القوية بين البلدين، والتي تنعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية والتجارية.



وأوضح أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وحكومة تيانجين في إبريل الماضي في بكين على هامش منتدى الحزام والطريق، لتطوير المرحلة الثانية من منطقة (تيدا) الصناعية على مساحة 6 كم2 بهدف تأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل الحيز الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن شأنها توفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة، تضم صناعات نسيجية وبتروكيماويات وبلاستيك.



من جانبه، قال واي جوان، نائب مدير عام لجنة التنمية والإصلاح بحكومة تيانجين، إن هذه اللقاء يعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين حكومة تيانجين والمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع الهيئة ومتابعة الأعمال بمنطقة (تيدا – مصر) تنعكس بالإيجاب على جذب المزيد من الشركات الصينية والمصرية لإقامة مشروعات متنوعة داخل العين السخنة.



وأضاف أن هذا التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية ساهمت في جذب العديد من كبرى الشركات الصينية التي تعمل بالفعل في مساحة 1.34 كيلومتر مربع، والتي توسع الكثير منها في إنتاجه ومصانعه، وهو ما حقق النجاح للطرفين وساهم في خلق فرص عمل عديدة، خاصة للشباب المصري.



وأشار إلى أن العمل في تطوير المرحلة الثانية بمنطقة (تيدا) والممول باستثمارات ضخمة سيعمل على جذب المزيد من الشركات العالمية بعد نجاح المرحلة الأولى والشركات المقامة فعليًا بها.



وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التعاون في تدريب العمالة الفنية للشركات والمصانع من خلال مركز التدريب الصيني التقني والفني بالعين السخنة، والذي يؤهل عمالة عالمية للشركات داخل المنطقة.



ودعا المهندس يحيى زكي، في نهاية اللقاء، الوفد الصيني؛ للمشاركة في مؤتمر الاستثمار بالهيئة الاقتصادية، والذي يعقد خلال مارس المقبل، بحضور كبرى الشركات العالمية وكبار المستثمرين وشركاء المنطقة الاقتصادية.