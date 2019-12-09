حبس موظف سنة بتهمة حيازة سلاح ناري في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة موظف بالحبس سنة وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري، في التجمع.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.



وأسندت النيابة للمتهم "إبراهيم. ط"، موظف، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "محدث صوت معدل"، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أنه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور على السلاح النارى، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.